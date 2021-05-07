الصين: مخاطر الصاروخ الشارد «ضئيلة جداً»

بكين - أ.ف.ب

أكدت بكين، الجمعة، أن الصاروخ الصيني «الشارد» الذي يتوقع أن يدخل الغلاف الجوي بشكل غير مضبوط في نهاية الأسبوع الجاري لا يمثل أي خطر على سكان الأرض، بعد انتقادات من قبل الولايات المتحدة بشأن خطر محتمل.

وأطلقت الصين أول ثلاثة مكونات لمحطتها الفضائية الأسبوع الماضي، بصاروخ يفترض أن يعود إلى الأرض لكن لا أحد يعرف إلى أين بالضبط. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحفيين: إن «احتمال التسبب بأضرار على الأرض ضئيل جداً».