شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تتوقع نمو الاقتصاد أكثر من 5% في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المالية التركي: إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو أكثر من 5% هذا العام، مدعوماً بزيادة الصادرات بين 16 و20 في المئة بعد تداعيات الجائحة في 2020.

وجدد الوزير لطفي علوان في مقابلة مع «سي.إن.إن تُرك» قوله: إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون في خانة العشرات بالربع الثاني من العام. وأضاف: إن صادرات السلاح والسيارات ستساعد في ضبط العجز الضخم في ميزان المعاملات الجارية.

توقع استطلاع أجرته رويترز بين السادس والثالث عشر من إبريل /نيسان نمو الاقتصاد 4.8 في المئة في 2021، و14.9 في المئة في الربع الثاني بتأثير ما يسمى بفترة الأساس بعد تداعيات الجائحة في 2020.

ونما الاقتصاد التركي 1.8 في المئة العام الماضي.

وعلى الصعيد المالي، أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير عند 19 في المئة كما كان متوقعاً، وجدد تعهده بإبقائه فوق معدل التضخم الذي يتوقع البنك أن يتراجع بعدما ارتفع لأكثر من 17 في المئة مع انخفاض الليرة.

كان 18 محللاً استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يُبقي البنك تحت قيادة محافظه الجديد شهاب قاوجي أوغلو على سعر الفائدة لأجل أسبوع واحد من دون تغيير، قبل خفض محتمل في الربع الثالث من العام.

وانخفضت العملة التركية 13% منذ منتصف مارس/ آذار عندما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان المحافظ السابق للبنك المركزي ناجي إقبال، مما دفع التضخم المرتبط بالتجارة للصعود في البلد المعتمد على الواردات.

ورفع البنك المركزي الأسبوع الماضي توقعاته لمعدل التضخم في نهاية العام إلى 12.2% من 9.4%، لكنه ما زال دون توقعات السوق.

ويتوقع البنك نزول التضخم من مستوى إبريل/ نيسان، عندما ارتفع إلى 17.14%، وهو أعلى مستوى في نحو عامين.

(رويترز)