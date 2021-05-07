الدولار عالق قرب قاع أسبوع قبيل بيانات الوظائف الأمريكية

علق الدولار، الجمعة قرب أدنى مستوياته في أسبوع، إذ يتعرض للضغط قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي من المتوقع أن تعزز الآمال في تعاف اقتصادي قوي بعد الجائحة وتدعم إقبال المستثمرين على المخاطرة.

ومقابل سلة من العملات الرئيسية، بلغ مؤشر الدولار 90.841، منخفضا بأقل من 0.1 بالمئة اليوم بحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش.

وهو في طريقه لخسارة بنحو 0.5 بالمئة على أساس أسبوعي، وذلك بعد أن شهد أمس الخميس أسوأ أداء يومي له في نحو أسبوعين.

وبحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش، كان اليورو مرتفعا 0.1 بالمئة اليوم إلى 1.207 دولار.

وكان الجنيه الإسترليني أقوى قليلا مقابل الدولار عند 1.3911 دولار، واستقر أمام اليورو عند 86.79 بنس لليورو.

ونزل الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.77645، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.72125.

وهبط الدولار الكندي 0.2 بالمئة، وذلك بعد أن قفز أمس إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات مقابل الدولار الأمريكي.

وعلى صعيد العملات المشفرة، استقرت إثريوم بعدما بلغت ذروة جديدة أمس.

ولم يطرأ تغير يذكر على بيتكوين التي سجلت نحو 56 ألف دولار.

(رويترز)