قمة غير مسبوقة لأسهم أوروبا.. والتقنية تدعم مؤشرات طوكيو

بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعا غير مسبوق، الجمعة، إذ عززت بيانات اقتصادية قوية من ألمانيا واقتصادات كبرى أخرى، وكذلك نتائج اعمال إيجابية، الآمال في تعاف اقتصادي سريع من صدمة الجائحة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 442.24 نقطة بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش. وتجاوز المؤشر القياسي لفترة وجيزة أعلى مستوياته على الإطلاق المسجل في أبريل نيسان عند 443.61 في التعاملات المبكرة.

وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.8 بالمئة، ليقترب أكثر من أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما سجل المؤشر كاك 40 الفرنسي أعلى مستوياته منذ نوفمبر /تشرين الثاني 2000، واخترق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني حاجز 7100.

أظهرت بيانات أن الشركات الألمانية رفعت صادراتها للشهر الحادي عشر على التوالي في مارس /آذار، مع نمو بلغ 1.2 بالمئة، وهو ما يوازي مثلي ما كان يتوقعه خبراء اقتصاديون.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي عند أعلى مستوى له على الإطلاق، الخميس بعد بيانات قوية لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، فيما ارتفعت الأسهم الآسيوية على خلفية تقرير إيجابي من الصين بشأن التجارة.

وارتفع سهم شركة الملابس الرياضية الألمانية أديداس 7.1 بالمئة بعد أن رفعت توقعات مبيعاتها في 2021.

أسهم اليابان

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، الجمعة، إذ تهافت المستثمرون على أسهم التكنولوجيا الرخيصة الثمن، فيما حدت من المكاسب مخاوف بشأن بطء التعافي الاقتصادي وسط تمديد إجراءات الطوارئ المرتبطة بكوفيد-19.

وصعد المؤشر نيكاي 0.09 بالمئة ليغلق عند 29357.82 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة إلى 1933.05 نقطة.

وانخفض كلا المؤشرين في وقت سابق من الجلسة بعدما ارتفعا، الخميس بأعلى وتيرة في أسبوعين.

من المقرر أن تمدد اليابان حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث مناطق أخرى بنحو ثلاثة أسابيع حتى نهاية مايو أيار للحد من تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

وتقدمت أسهم التكنولوجيا، إذ ارتفع سهم طوكيو إلكترون ذو الثقل 2.38 بالمئة بعدما ألقى المستثمرون نظرة ثانية على التوقعات الإيجابية لشركة صناعة معدات الرقائق.

(رويترز)