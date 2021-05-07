تحذير أردني قوي لـ إسرائيل: أنتم تلعبون بالنار

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن استمرار إسرائيل في ممارساتها اللاشرعية وخطواتها الاستفزازية في القدس المحتلة وانتهاك حقوق الفلسطينيين، وبما في ذلك حق أهل الشيخ جراح في بيوتهم، "لعب خطير بالنار".

وقال الصفدي، في سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" اليوم الجمعة، إن ”ترحيل أهل الشيخ جراح من منازلهم جريمة يجب أن يمنع العالم حدوثها. الفلسطينيون المهددون بالرحيل هم المالكون الشرعيون لبيوتهم، كما تثبت وثائق سلمها الأردن للأشقاء في دولة فلسطين. وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، فإن إسرائيل ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الملكية هذه“.

وأكد أن ”بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم، هي ممارسات لاشرعية تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية“.

ورحب وزير الخارجية الأردني ببيان دول ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا الداعي إلى وقف الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدا على ضرورة إطلاق تحرك دولي لمنع ترحيل الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح.

وكانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا قد حثت، أمس الخميس، إسرائيل على تعليق قرارها بالمضي قدما في بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الدول في بيان مشترك: ”نحث حكومة إسرائيل على العدول عن قرارها بالمضي قدما في بناء 540 وحدة استيطانية في (هار حوما إي) بالضفة الغربية المحتلة، ووقف سياسة التوسع الاستيطاني في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة“.

وأضاف البيان: ”إذا تم تنفيذ ذلك القرار ببناء مستوطنات في هار حوما بين القدس الشرقية وبيت لحم، فسيتسبب ذلك في إلحاق المزيد من الضرر بفرص قيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار بوجود القدس عاصمة لكل من الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية“.