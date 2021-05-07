شكرا لقرائتكم خبر عن قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون التداعيات الاجتماعية لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي في مدينة بورتو البرتغالية اجتماعًا لمناقشة التداعيات الاجتماعية لفيروس كورونا المستجد وسبل إرساء خطط عمل مشركة محددة لتجاوزها. ويناقش القادة حضوريًا على مدى يومين مقترحًا أمريكيًا بالتخلي عن الملكية الفكرية للقاحات كورونا وجعلها في متناول الشركاء الآخرين عبر العالم، إضافة إلى تحقيق معدل توظيف في الاتحاد الأوروبي لا يقل عن 78 في المئة، وتمكين 60 في المئة على الأقل من البالغين من دورات تدريبية كل عام، وتقليل عدد المعرضين لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي بحجم 15 مليون شخص على الأقل، من بينهم 5 ملايين طفل. ويشارك القادة في مؤتمر عبر الفيديو، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لتمهيد الطريق إلى اتفاق تجارة بين الطرفين.