نائب يحذر من كارثة اقتصادية نتيجة لطعن وزير المالية باحدى مواد الموازنة

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

حذر عضو لجنة الزراعة والمياه البرلمانية علي البديري، اليوم الجمعة، من حصول كارثة اقتصادية نتيجة للطعن المقدم من قبل وزير المالية على احدى المواد في الموازنة الاتحادية لدى المحكمة الاتحادية المتعلقة بمستحقات مسوقي محصولي الحنطة والشعير.

