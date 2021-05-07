وزير التجارة يعلن اضافة مادتين جديدتين ضمن البطاقة التموينية

بغداد - ياسين صفوان - اعلن وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري، اليوم الجمعة، اضافة مادتي معجون الطمامة والبقوليات الى مفردات البطاقة التموينية التي توزع للمواطنين خلال الاشهر المقبلة.

وقال الجبوري في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مجلس الوزراء اقر مشروع السلة الواحدة لمفردات البطاقة التموينية، واضافة معجون الطمامة والبقوليات الى مفردات البطاقة التموينية، فضلا عن المواد الأساسية الأربع السكر وزيت الطعام والطحين والرز".

وأضاف، أن "قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير اسهم في دعم نظام البطاقة التموينية بالعراق، فضلا عن اضافة مواد جديدة اليها وتجهيز المفردات بسلة واحدة للمواطنين في عموم البلاد".

وتابع الوزير، أن "رئيس الوزراء قدم دعما كبيرا للبطاقة التموينية من خلال معالجة مشاكل البطاقة التموينية والمساهمة بتجهيز حصتين بشهر رمضان، فضلا عن اقرار السلة الغذائية الواحدة التي تسهم في رفد نظام البطاقة التموينية وايصال المواد الغذائية الى المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية".

وأشار الوزير، إلى أن "هذا المشروع سيسهم في دعم مشروع البطاقة التموينية واستقرار آليات تجهيزها والتعاقد مع المناشئ العالمية الرصينة، والتخصيص المالي سيكون من الموازنة العامة للدولة او من وزارة النفط من خلال تخصيص كميات النفط لشراء المفردات".