طليقة بيل غيتس تستأجر جزيرة نائية.. كلفة الليلة الواحدة ستصدمك! (فيديو)

فبحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" فإن ميليندا استأجرت جزيرة كالفيجني لتقيم بها مع أبنائها وشركائهم، بعيدا عن وسائل الإعلام.

وقررت الذهاب إلى الجزيرة قبل إتمام إجراءات الطلاق، رغم جهود المحامين للتوصل إلى تسوية خلال الانفصال الذي وصف بـ"غير الودي".