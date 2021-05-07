أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية

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ركزت الصحيفة على تأهل فياريال لنهائي الدوري الأوروبي على حساب آرسنال، وحرمان إنجلترا من السيطرة على نهائي مسابقتي أوروبا، وكتبت: ”فياريال: كرة القدم مدينة لك“.

كما اهتمت بتطورات رغبة ريال مدريد في ضم الفرنسي كيليان مبابي وهالاند، ومصير المدرب زيدان وعدة لاعبين بعد الإقصاء من نصف نهائي دوري الأبطال، وكتبت: ”ساعة القرارات“.

كما اهتمت بتتويج رافائيل نادال أفضل رياضي في 2020، وكتبت: ”التتويج الرابع لرافائيل نادال“.