الصاروخ الصيني.. قلق لا يخلو من السخرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما بين سخرية وقلق، جاءت التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي حول الصاروخ الصيني الشارد، وسط مخاوف من سقوطه على مناطق مأهولة بالسكان.

في أي بلد يمكن أن يسقط الصاروخ الصيني التائه؟ ما هي الأضرار؟ أين هو الآن؟.. تساؤلات تطرح مع استمرار تحركات الصاروخ بالفضاء.



وكذلك هناك تعليقات ساخرة من قبيل "إحنا في نهاية العالم،"، "كفاية كده بقى يا صين"، "من كورونا للصاروخ.. الصين عايزه مننا إيه"، "أجّل السقوط لبعد العيد"، "فرحي كمان أسبوعين.. عايزه أفرح".

ومع اقتراب دخوله الغلاف الجوي في 8 مايو/أيار الجاري، زادت حالة الاهتمام من قبل الناشطين بمنصات التواصل وسط ترقب لا يخلو من السخرية.

الصاروخ الصيني "لونغ مارتش 5" خرج عن السيطرة بعد وصوله إلى الفضاء ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا بالطبع معرفة مكان سقوطه.

والصاروخ الصيني، الذي يبلغ طوله نحو 30 مترا، ووزنه يصل إلى 21 طنا، كان من المقرر أن تكون مهمته نقل الكبسولة المركزية لبناء محطة الفضاء الجديدة "تيانخه" الصينية.

ويدور الصاروخ حول العالم، ويتحرك في الفضاء دون إمكانية السيطرة عليه، مما يسبب أزمة كبرى خاصة أن الخبراء حول العالم يؤكدون أن الصاروخ في حال سقوطه ستنتج عنه خسائر كبيرة.

وعلى مدار اليومين الماضيين، تصدر هاشتاق #الصاروخ_الصيني قائمة ترند تويتر.

وساخرا، كتب حساب يدعى "نواف محمد" على تويتر: "كنُ مثل #الصاروخ_الصيني.. لا تخبر أحداً بوجهتك القادمة ولا بهدفك المستقبلي واجعلهم يخشونك حتى في سقوطك !!".





فيما تهكمت "بشرى السبحاني" من الواقعة بقولها: "والله الواحد مايعرفش يترقب ليلة القدر ولا هلال العيد ولا #الصاروخ_الصيني".





بينما كتب حساب يدعى "ضاري" على تويتر: "ناموا، الأوضاع تحت السيطرة، ورديات أنا وعيال عمي لراحتكم"، مرفقا صورة لأربعة أشخاص يمسكون بطانية من أربع أطراف وكأنهم ينتظرون سقوط حطام الصاروخ بها.

وسخرت "جميلة الروح" بقولها: "الله لا يوفق الصين مدري ألبس كمام ولا أنبطح".





وكتبت "مريومي" على تويتر: "حاسه إن الصاروخ هيسيب العالم كله وينزل علي دماغ قرمط هنا في مصر.. أنا عارفه حظي".

ومعبرة عن حالة من القلق، قالت سارة الدريس: "أنا نهائيا ما أشوف إن موضوع #الصاروخ_الصينى نكتة.. وأعتقد يجب التفكير بالاحتمالات".





وفي محاولة للطمأنة كتب حساب يدعى "الدكتور": "لا تقلقوا، كل الصواريخ تطلق وتسقط في المحيطات وبعدها تكمل الدول التصوير بالرسومات".



فيما كتب حساب يدعى "شاعر" على تويتر: (قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ).



