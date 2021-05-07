رسالة تطمين صينية بشأن "الصاروخ الطائش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت وزارة الخارجية الصينية رسالة تطمين للعالم بشأن الصاروخ الخارج عن السيطرة قائلة إن غالبية حطامه ستحترق في الغلاف الجوي.

وأطلقت الصين أول ثلاثة مكونات لمحطتها الفضائية الأسبوع الماضي، بصاروخ يفترض أن يعود إلى الأرض لكن لا أحد يعرف إلى أين بالضبط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحفيين، اليوم الجمعة إن "احتمال التسبب بأضرار (...) على الأرض ضئيل جدا".

ويعيش العالم حالة ترقب قلق انتظارا لموعد دخول حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة إلى الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى.

توقعت وكالة الفضاء الأوروبية أن حطام الصاروخ يمكن أن يدخل إلى الغلاف الجوي للأرض يوم الأحد المقبل في الساعة 0731 بتوقيت جرينتش، ولكن زائد أو ناقص نحو 18 ساعة.

وتتعرض الصين لانتقادات حادة، بسبب الصاروخ الذي أرسلته للفضاء وفقدت السيطرة عليه ويخشى من سقوطه في مناطق مأهولة بالسكان عند عودته للأرض.

وكان الصاروخ "لونغ مارش 5B " حاملاً المكون الأول لمحطة الفضاء التي كان من المفترض أن تصبح الثانية بعد محطة الفضاء الدولية.