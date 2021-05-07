شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: المحافظون يحققون فوزاً تاريخياً في أحد معاقل حزب «العمال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ.ف.ب

سجل حزب «المحافظين» الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون انتصاراً تاريخياً في هارتلبول؛ حيث انتخبت نائبة لهم للمرة الأولى منذ أكثر من خمسين عاماً في هذا المعقل العمالي في شمال شرق إنجلترا، حسب نتائج رسمية أعلنت، الجمعة.

وتفيد هذه النتائج الأولى التي يتم الإعلان عنها بعد الانتخابات المحلية التي أجريت، الخميس، أن المرشحة المحافظة جيل مورتيمر فازت بـ15529 صوتاً أي نحو ضعف العدد الذي حصل عليه منافسها من حزب «العمال» بول ويليامز (8589).