"قتل زوجته وأطفاله الـ6 قبل السحور".. تفاصيل "مذبحة الفيوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:



كشف مصدر أمني تفاصيل اتهام صاحب مخبز بقتل زوجته وأطفالهما الـ6 في قرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم.



وقال المصدر إن المتهم يدعى "ع" يبلغ من العمر 40 عامًا، صاحب مخبز لـ"العيش الفينو" أقدم قبيل فجر اليوم الجمعة على قتل زوجته وأطفاله في قرية الغرق التابعة لمركز إطسا محافظة الفيوم.



وأوضح المصدر أن المتهم، أقدم أيضًا على إشعال النيران في المخبز الخاص به، وأوضح المصدر أن المتهم "ع" ليس من أهالي قرية الغرق لكنه يسكن في منزل مستأجر بالقرية.



وتلقى اللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد مقتل ربة منزل وأبنائها في قرية الغرق التابعة لمركز إطسا.



وأفادت التحريات الأولية أن المتهم صاحب مخبز "فينو" قتل زوجته "مها.ع.ع" والأبناء "أحمد"، و"محمد"، و"يوسف"، وآلاء"، والتوأم "معتصم"، و"بلال"، جرى تحرير المحضر القانوني اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.