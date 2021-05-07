"موديرنا": نتوقع ظهور أنواع متحورة لكورونا خلال الأشهر المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ

رجح الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا" الأمريكية لصنع لقاحات ضد فيروس كورونا ستيفان بانسل ظهور المزيد من الأنواع المتحورة من فيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف بانسل، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، أن الناس سيحتاجون على الأرجح إلى الحصول على جرعات أخرى من لقاح كورونا المكون من جرعتين مع انتشار الفيروس على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك متغيرات جديدة مثيرة للقلق تستمر في الظهور في جميع أنحاء العالم. وقال بانسل "نعتقد أنه خلال الأشهر الستة المقبلة، خلال فصلي الخريف والشتاء، يمكننا أن نرى المزيد من المتغيرات والسلالات المثيرة للقلق".

وأشار إلى أن المناطق المتوقع انتشار السلالات المتحورة فيها تشمل أفريقيا وأستراليا ومعظم أمريكا الجنوبية وأجزاء من آسيا، معربا عن اعتقاده بأن الفيروس لن يختفي.

وتأتي تصريحات الرئيس التنفيذي بعد يوم من إعلان الشركة عن أن الجرعات الإضافية من اللقاح الخاص بها تولد استجابة مناعية واعدة ضد متغيرات جنوب أفريقيا والبرازيل.

يذكر أن لقاح موديرنا يتطلب جرعتين يفصل بينهما أربعة أسابيع. ومثل لقاحات فايزر بوينتك وجونسون آند جونسون، فإن جرعات موديرنا فعالة ضد كورونا، إلا أن المديرين التنفيذيين والمسؤولين في الشركة يقولون الآن إنهم يتوقعون أن تتضاءل الحماية القوية بمرور الوقت.