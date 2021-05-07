لقاح كورونا إلزامي للموظفين في السعودية

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 12 دقيقة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في بيان، أن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطا إلزاميا لحضور الموظفين والموظفات إلى مقرات العمل.
وأوضحت الوزارة في البيان أن ذلك يشمل جميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي، داعية كافة القطاعات إلى حث الموظفين والموظفات على البدء في إجراءات الحصول على اللقاح للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي.
وذكرت أن الإجراء يأتي في إطار الجهود المتخذة من مختلف قطاعات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ستوضح قريبا آلية العمل بالقرار وموعد بدء تطبيقه.
كما شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية، حرصا على سلامة العاملين والمراجعين، والعمل في بيئة آمنة صحيا، وذلك بحسب “سبق”.