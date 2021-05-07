شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق داخل سوق وسط بغداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الجمعة، إخماد حريق منطقة النهضة وسط بغداد.

وقالت المديرية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فرق الدفاع المدني استنفرت ودفعت بـ 30 فرقة إطفاء للسيطرة على نيران اشتعلت داخل كميات هائلة من الأثاث المستعملة أسفل جسر النهضة سوق الجمعة وسط بغداد".

وأضافت، أن "الفرق طوقت فعزلت نيران اشتعلت داخل كميات كبيرة من الأثاث المستعملة والأخشاب وأجهزة التبريد والثلاجات وحجمت الأضرار المادية واخمدت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية".

وأشارت المديرية، إلى أن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في بادئ الأمر".