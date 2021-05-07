اسعار النفط تعاود الارتفاع مجددا

وبحلول الساعة 0616 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو / تموز 68.40 دولارًا للبرميل، مرتفعة 31 سنتًا أو 0.5٪ ، في حين كانت العقود الأمريكية.بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) لشهر يونيو 29 سنتًا ، أو 0.5٪ ، إلى 65 دولارًا.ويسير برنت وغرب تكساس الوسيط على الطريق الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية مع تخفيف القيود المفروضة على الحركة في الولايات المتحدة وأوروبا ، واستعادة عمليات المصانع وتطعيمات فيروس كورونا ، مما يمهد الطريق لانتعاش الطلب على الوقود ، بينما من المرجح أن تعطي الرحلات الصيفية المكبوتة مزيدًا من النتائج. زيادة استهلاك البنزين ووقود الطائرات.

وفي الصين ، أظهرت البيانات تسارع نمو الصادرات بشكل غير متوقع في نيسان \ ابريل، بينما أشار مسح خاص إلى توسع قوي في نشاط قطاع الخدمات.



لكن واردات النفط الخام لأكبر مشتر في العالم تراجعت 0.2 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة بالعام السابق إلى 40.36 مليون طن أو 9.82 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول.