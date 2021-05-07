انت الان تتابع خبر قائمة الدول العربية التي تسللت اليها السلالة الهندية المتحورة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هذا واكدت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أن نسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية التي يشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد رصدت في 17 دولة على الأقل.

وكان العراق أول دولة عربية أعلنت عن اشتباهها برصد إصابات بالسلالة الهندية المتحورة والتي حذر العلماء من أنها ستجعل كورونا ينتشر بشكل أكبر وأكثر عدوى، أو يمكن أن يتسبب في مرض خطير.



وذكرت السلطات الصحية في العراق، عن وضع 21 شخصا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بهذه الطفرة الجديدة، وهم أقرباء لحالة مشتبه بها عادت من الهند مؤخرا.

أما في المغرب فقد أعلنت وزارة الصحة، أنها رصدت أول حالتي إصابة بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا في البلاد، مبينة أن الحالة الأولى سجلت لدى شخص وافد، والثانية لدى مخالط له، وكلاهما من جنسية أجنبية كما تم وضع أكثر من 17 شخصا من المخالطين تحت المراقبة الطبية.



وفي الجزائر، أعلن معهد باستور الحكومي للأبحاث في الجزائر أنه تم رصد 6 إصابات بالطفرة الهندية في ولاية تيبازة الساحلية التي تبعد 70 كيلومترا تقريبا إلى الغرب من العاصمة الجزائر.

اما في الأردن وعلى الرغم من إعلان مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة غازي شركس، اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لمنع دخول المتحور الهندي إلى البلاد، فقد تم تسجيل 3 إصابات به حسبما أعلن وزير الصحة فراس الهواري.

وأوضح الهواري أنه "تم تسجيل حالتين في عمان وواحدة في الزرقاء لأشخاص لم يسافروا، ما يؤكد أن ظهور الحالات المتحورة ليست بالضرورة أن تكون وافدة من الخارج وإنما نتيجة التكاثر النوعي".

وفي إجراءات احترازية لمنع وصول المتحور الهندي، فرض كل من لبنان وعمان والكويت والسودان والأردن والإمارات والعراق، قيودا على دخول القادمين من الهند.

أما أستراليا فاعتبرت القدوم إلى أراضيها من الهند أمرا غير قانوني، ولوحت بعقوبة تتمثل بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 66600 دولار.

كما قررت الولايات المتحدة فرض قيود على المسافرين القادمين من الهند، اعتبارا من يوم 4 ايار، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل أكثر بالشأن.