انت الان تتابع خبر اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اسعار مكاتب الصيرفة:
سعر بيع الدولار ⬅️ 149,000
سعر شراء الدولار ⬅️ 148,000
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,215,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 120,58 دولار
100 باوند ⬅️ 139,10 دولار
100 دولار ⬅️ 827,56 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1818,84 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,40 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 64,95 دولار
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سعر بيع الدولار ⬅️ 149,000
سعر شراء الدولار ⬅️ 148,000
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,215,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 120,58 دولار
100 باوند ⬅️ 139,10 دولار
100 دولار ⬅️ 827,56 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1818,84 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,40 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 64,95 دولار
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