مصرف الرافدين يعلن زيادة نسبة فائدة الودائع الثابتة

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن زيادة نسبة فائدة الودائع الثابتة للمواطنين المودعين أموالهم في المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تقرر زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5 بالمئة، كذلك زيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5 بالمئة".



واضاف البيان، انه "تم زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5 بالمئة".

