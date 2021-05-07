هازارد يعتذر من جماهير ريال مدريد بسبب تصرفه 'غير اللائق' بعد مباراة تشيلسي (فيديو)

وكتب هازارد عبر خاصية "الستوري" بحسابه الشخصي في "إنستغرام"، "أنا آسف جدا. لقد قرأت العديد من الآراء عني اليوم ولم تكن في نيتي الإساءة لجماهير ريال مدريد، كان حلمي دائما اللعب لريال مدريد وجئت إلى هنا للفوز".

وتابع هازارد "الموسم لم ينته بعد وسنقاتل سويا من أجل الليغا".

ويستضيف ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب "الليغا" متخلفا بنقطتين عن جاره أتلتيكو قبل أربع مراحل من النهاية، فريق إشبيلية الرابع يوم الاحد المقبل في حين يحل المتصدر ضيفا على برشلونة المتساوي مع الملكي في النقاط.

وانضم هازارد إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي في العام 2019 مقابل 115 مليون يورو، إلا أنه خاض 40 مباراة فقط بسبب الاصابات المتكررة.