انت الان تتابع خبر محمد صلاح يظفر بجائزة عالمية جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأقيمت مراسم جوائز لوريوس العالمية بشكل افتراضي عبر الفيديو، وأعلن نجم الكرة البرتغالية السابق لويس فيجو عن فوز صلاح بالجائزة، عبر حسابه على "تويتر".

وقال فيجو في مقطع فيديو إن صلاح قدم أكثر بكثير من كرة القدم في بلدته نجريج، حيث تبرع عام 2018 بإنشاء مدرسة بالإضافة إلى ملعب وصالة رياضية.



وتابع "كما أنه (صلاح) نشر التوعية حول المساواة مع المرأة".

أما صلاح فقال لدى تسمله الجائزة: "كان عاما صعبا على مختلف المستويات بالنسبة للكثير من الناس حول العالم، بعضنا ابتعد عن عائلته وأصدقائه، والبعض الآخر فقد أناس أعزاء عليه".

وأكد "نحتاج أن نتعلم من التجربة وأن يدعم كل منا الآخر، ونفعل كل ما بوسعنا لكي نمضي قدما".

ونشر صلاح صورته مع الجائزة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب عليها "أود أن أشكر الجميع في لوريوس سبورتس أكاديمي على نيل الجائزة".



وأضاف"هذا العام علمنا الكثير، وأحد هذه الأشياء أن في عالم الرياضة يمكن استبدال الجميع باستثناء الجماهير".

وخص مدرب ليفربول يورجن كلوب صلاح بالإشادة بعد فوزه بالجائزة، وقال: "يمكنني أن أخبركم أنه إنسان أفضل من كونه لاعب كرة قدم جيد. يمكنكم تخيل شخصيته، هذه جائزة مستحقة".

وضمن الجوائز نفسها، فاز لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال بجائزة رياضي العام، كما نالت لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا جائزة رياضية العام، وتوج فريق بايرن ميونخ بجائزة فريق العام.

