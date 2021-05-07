أستراليا تصدر قراراً عاجلاً بشأن العائدين من الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة إنه يعتقد أن لن يكون هناك حاجة لتمديد التشريع الذي يحظر المسافرين القادمين من الهند- بمن فيهم المواطنون الأستراليون- من دخول البلاد إلى ما بعد 15 مايو.

وعلقت أستراليا في أواخر نأبريل رحلات الركاب القادمة من الهند حتى 15 مايو حيث تواصل الدولة الواقعة في جنوب آسيا مواجهة اعداد قياسية من تفشي كوفيد19-.

وتابع موريسون في مؤتمر صحفي حيث أعلن أن رحلات العودة إلى الوطن ستبدأ من ذلك التاريخ: "أمر الأمن الحيوي هذا يعمل تمامًا وفقا لما كان مقررًا، وسيظل ساريًا دون تغيير حتى 15 مايو".

وأضاف "سيكون الأمر قد أنجز مهمته بحلول ذلك الوقت، ونتيجة لذلك، لا نرى أي حاجة لتمديده إلى ما بعد ذلك التاريخ".

وقال موريسون إنه من المتوقع أن تصل ثلاث رحلات طيران مستأجرة للعودة إلى الوطن تحمل "الحالات الأكثر إلحاحا" في ولاية الإقليم الشمالي في أمايو.

وسيتم عزلهم في معسكر تعدين "هوارد سبرينجز" في الإقليم. ولن يُسمح للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالفيروس قبل ركوب الطائرات بالسفر.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة، خاصة وأن حكومة كانبرا قالت إن أي شخص يحاول تحدي القواعد الجديدة سيتعرض لغرامات تصل إلى 66600 دولار أسترالي (أكثر من 51800 دولار أميركي)، أو السجن لمدة خمس سنوات أو بكلا العقوبتين.

ورفض رئيس الوزراء الانتقادات القائلة بأنه يتخلى عن الأستراليين العالقين في الهند، قائلا إن الحكومة تركز على إعادة الناس بمجرد أن تتمكن من القيام بذلك بأمان.

وسجلت الهند رقما قياسيا عالميا قاتما آخر بلغ 412 ألفا 262 حالة إصابة بكوفيد19- يوم الخميس حيث قال المسؤولون إن "السلالة المتحورة المزدوجة" يمكن "ربطها" بالموجة الثانية القاتلة التي تجتاح ولايات مختلفة.

وأظهرت بيانات حكومة يوم الخميس أن الهند سجلت 3980 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال 24 ساعة، مما يجعلها أكثر الأيام وفيات في البلاد منذ بدء الجائحة. وزاد اجمالي عدد الوفيات إلى 230 الفا و 168 حالة.