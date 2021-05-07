إصابة رئيس المالديف السابق في محاولة اغتيال بعبوة ناسفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب رئيس المالديف السابق محمّد نشيد، الذي يشغل حالياً منصب رئيس البرلمان، بجروح في محاولة اغتيال استهدفته الخميس.

محاولة الاغتيال نفذت عن طريق انفجار دراجة نارية مفخّخة بينما كان يهمّ بالصعود إلى سيارته في العاصمة ماليه، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.



وقال مسؤول إنّ نشيد (53 عاماً) "نجا من محاولة اغتيال، لقد أصيب بجروح لكنّ وضعه مستقرّ".

وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار.

وأوضح أنّ الرئيس السابق لم يفقد وعيه وتواصل مع الأطباء حين نُقل إلى المستشفى.

ولفت المصدر إلى أنّ الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة أحد حرّاس نشيد بجروح استدعت نقله إلى المستشفى.



وأضاف أنّ الرئيس السابق "هو الآن تحت تأثير المخدّر، لقد أصيب بجرح غائر في إحدى ذراعيه".

من جهتها اكتفت الشرطة بالقول إنّ نشيد أصيب بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى، من دون أية تفاصيل إضافية.

وإثر محاولة الاغتيال دُعي البرلمان للانعقاد في جلسة طارئة.

والمالديف أرخبيل في المحيط الهندي يبلغ عدد سكّانه 330 ألف نسمة من المسلمين السنّة ويشتهر بمنتجعاته السياحية الفارهة وباضطراباته السياسية.

ووقع الانفجار قبيل بدء سريان حظر التجوّل الليلي في العاصمة لمكافحة تفشّي جائحة كوفيد-19.

ونشيد هو سجين رأي سابق أصبح في 2008 أول رئيس ينتخب ديمقراطياً في أول انتخابات تعدّدية يشهدها الأرخبيل.

لكنّ انقلاباً أطاح به في 2012 قبل أن يُحكم عليه في 2015 بالسجن لمدة 13 عاما بتهم إرهاب، في حكم ندّدت به منظمات حقوقية باعتباره ذا دوافع سياسية.