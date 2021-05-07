مقتل 25 شخصا في عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية بالبرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وسائل إعلام محلية برازيلية أن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق النار خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية منظمة في ريو دي جانيرو.

وذكرت البوابة الإخبارية "جي 1" نقلا عن مسؤولي إنفاذ القانون أن الضحايا 24 مشتبها بهم وضابط شرطة.



وقال عالم الاجتماع دانييل هيراتا من جامعة فلومينينسي الاتحادية الحكومية: "يمكنك فقط وصفها بأنها مهمة كارثية".

وأضاف "إنه إجراء أقرته سلطات الشرطة. وهذا يجعل الأمر أكثر خطورة".

وحللت بوابة "جي 1" المعلومات من الجامعة علاوة على تطبيق يراقب العنف المسلح.



وقالت الشرطة إنه تم تحديد هوية القتلى بأنهم 24 من أفراد العصابة المشتبه بهم وضابط شرطة، وأصيب ضابطا شرطة آخران.

ووقعت أعمال العنف في أحد الأحياء الفقيرة في منطقة "جاكاريزينيو" في المدينة البرازيلية، وهي منطقة تعرف بأنها إحدى قواعد جماعة كوماندو فيرميلهو الإجرامية (القيادة الحمراء).

وتتنافس عصابات إجرامية قوية مثل كوماندو فيرميلهو وعدد من العصابات الصغيرة على السيطرة على عملية الاتجار بالمخدرات في الأحياء الفقيرة.

ووقع راكبان كانا يستقلان المترو الذي يمر بالقرب من مسرح الأحداث وسط الفوضى اليوم الخميس، وتعرضا لإطلاق الرصاص عليهما بينما كانا داخل عربة القطار، ونجا كلاهما، وفقا لما جاء في التقرير.

وتردد أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، وأصيب رجل غير متورط في قدمه بمنزله برصاصة طائشة.

وفي مواجهة إطلاق النار الشديد والانفجارات، لم يتمكن السكان من مغادرة منازلهم وأغلقت إحدى العيادات الصحية أبوابها.

وفي يوليو/تموز، علقت المحكمة العليا في البرازيل عمليات الشرطة في الأحياء الفقيرة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).