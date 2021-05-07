الأمن العراقي يصطاد 3 من قيادات "داعش" جنوبي بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق عن قتل 3 من قيادات تنظيم "داعش"، واعتقال رابع في عمليات متفرقة شملت مناطق ببغداد.

وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب في بيان صحفي أن "قطاعات بجهاز مكافحة الإرهاب نفذت عمليات متفرقة بمناطق بمحافظة بغداد، أسفرت عن القبض على أمير قاطع ما يسمى الجنوب المكنّى أبوحنان".



وذكر البيان "بعد التحقيق مع المعتقل والمعلومات التي تم الحصول عليها منه تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من تنفيذ عمليات في مناطق الحركاوي بناحية اليوسفية ومنطقة الدورة والرضوانية والزيدان، أسفرت عن مقتل 3 من عناصر داعش يعملون في (ولاية جنوب بغداد) وهم كل من أبوأسامة وأبوربيع وأبوسارة وسبق لهم المساعدة في تنفيذ العملية الانتحارية في ساحة الطيران ببغداد قبل أشهر".

وتعهد جهاز مكافحة الإرهاب في بيانه بأنه "لن يهدأ، وتنظيم داعش لن يهنأ والأيام القادمة ستكون ضرباتنا أشد وأقسى على عناصرهم الجبانة".

من جانبه، قال مصدر أمني عراقي لـ"الخليج 365" إن العمليات العسكرية تستهدف ملاحقة فلول داعش واستهداف الأوكار والملاذات التي يستخدمها التنظيم كمطابخ خلفية للتخطيط وشن الهجمات الإرهابية.



وقبل أكثر من أربع سنوات أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش الذي اجتاح أراضيه عام 2014، لكن فلول التنظيم في العراق وسوريا لا تزال تمثل تهديدا أمنيا.

وعاد داعش لتكتيكاته السابقة على بسط سيطرته على أجزاء واسعة في سوريا والعراق باعتماد الهجمات الإرهابية.

وتشهد مناطق متفرقة من العراق بشكل شبه يومي عمليات عسكرية وأمنية تشارك فيها مختلف قطاعات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وطيران الجيش والقوة الجوية بمساندة من قبل قوات التحالف الدولي لمطاردة فلول داعش التي تنشط بين الحين والآخر في تنفيذ عمليات بمناطق متفرقة من البلاد.