المغرب يحذر من سياسة إيران العدوانية في المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من إيران وسياستها العدوانية في المنطقة.

وقال بوريطة مخاطبا أعضاء لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية في حوار خاص مع منصة تابعة لها، و قبل ساعات من مشاركته لأول مرة في اجتماعها السنوي، إن "التهديد هو التهديد نفسه ونحتاج للتنسيق و للعمل كحلفاء لمواجهة برنامج إيران النووي و تهديدها لجيرانها وبنفس القدر والاهتمام أنشطة وكلائها في المنطقة" في إشارة إلى جماعات مسلحة وموالية لطهران، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي وحزب الله اللبناني.



واتهم وزير خارجية المغرب إيران بالسعي "لزعزعة استقرار دول شمال وغرب أفريقيا" من خلال المجموعات التابعة لها، واعتبر أن العلاقات والتعاون مع إسرائيل "مهمة جدا للاستقرار الإقليمي وللسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل".

وشدد بوريطة على أن إيران نشطة جدا في غرب أفريقيا وتعزز انتشارها هناك من خلال عناصر حزب الله وموالين له، مضيفا "نحن مازلنا يقظين لتهديدات إيران ولتهديدها أمننا القومي وسلامة المغاربة"، حسب تعبيره



وتوقع وزير الخارجية المغربي استمرار الزخم الحالي في العلاقات مع إسرائيل، وكشف أن الاتصالات معها لم تتوقف منذ إقامة علاقات دبلوماسية 1994 وحتى عندما تم قطعها.

وتعهد بأن يذهب المغرب إلى أقصى حد في تعاونه مع إسرائيل لمصلحة الشعبين والمنطقة والسلام في الشرق الأوسط.