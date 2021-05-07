شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 13 إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البلاد سجلت 13 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم السادس من مايو أيار مقارنة مع خمس حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة، إلى 17 من 7 حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 90739 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.