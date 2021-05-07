رئيس وزراء أستراليا: من المتوقع انتهاء حظر السفر للعائدين من الهند 15 مايو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 مايو 2021

متابعات

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة إنه يعتقد أن لن يكون هناك حاجة لتمديد التشريع الذي يحظر المسافرين القادمين من الهند- بمن فيهم المواطنون الأستراليون- من دخول البلاد إلى ما بعد 15 أيار/مايو.



وتابع موريسون في مؤتمر صحفي حيث أعلن أن رحلات العودة إلى الوطن ستبدأ من ذلك التاريخ: "أمر الأمن الحيوي هذا يعمل تمامًا وفقا لما كان مقررًا، وسيظل ساريًا دون تغيير حتى 15 أيار/مايو".

وأضاف "سيكون [الأمر] قد أنجز مهمته بحلول ذلك الوقت، ونتيجة لذلك، لا نرى أي حاجة لتمديده إلى ما بعد ذلك التاريخ".

وقال موريسون إنه من المتوقع أن تصل ثلاث رحلات طيران مستأجرة للعودة إلى الوطن تحمل "الحالات الأكثر إلحاحا" في ولاية الإقليم الشمالي في أيار/مايو.