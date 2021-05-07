شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سمح قانون الجمارك الجديد بإثابة العاملين بالمصلحة دون التقيد بأى نظام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، بوضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الجمارك فى ضوء معدلات أدائهم وحجم الإنجاز، وذلك دون التقيد بأى نظام، ولكن بشرط العرض على مجلس الوزراء قبل إقرار النظام الجديد.

كما سمح قانون الجمارك بدعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز (10%) من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالقانون فى مادته رقم 82.

ونصت المادة رقم 11 من قانون الجمارك على أن للوزير وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام وبعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفي المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلي التقــاعد بنسبــة لا تجاوز (10%) من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمـادة (82) من هذا القانون.