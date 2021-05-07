التعليم في 24 ساعة| فصل طالبتين تشاجرتا بسلاح أبيض.. التقديم للالتحاق بمدرسة "فولكس فاجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار الخميس، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين.

وينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم، والتي جاءت كالتالي:

"التعليم": فتح باب التقديم للالتحاق بمدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا



- وزير التعليم يعتمد جدول امتحان الثانوية العامة للبعثة المصرية في السودان

- وزير التعليم يعتمد جدول امتحان الثانوية العامة للبعثة المصرية في السودان - فصل طالبتين ونقل المدير.. التعليم تكشف نتائج التحقيقات في واقعة مشاجرة

- خلفت 3 ضحايا.. أول تعليق من التعليم على مشاجرة طالبتين بسلاح أبيض

- هل يمكن "اصطحاب الكتاب" بامتحانات الثانوية العامة؟.. وزير التعليم يجيب​