بالصور.. غلق 11 محلاً تجاريًا خرق أصحابها الحظر في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه في كفرالشيخ، الخميس، عددًا من المحال التجارية، والمقاهي، خلال حملة مكبرة لمتابعة قرارات الغلق الجديدة للمحال التجارية، في إطار توجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملة مكبرة ضمت كل من سليم أبوشريف، وإبراهيم خليفة، نائبي رئيس المدينة، بالتعاون مع رجال الشرطة، وضمت مأمور مركز شرطة فوه، والنقيب حسن غانم، معاون مباحث المركز، وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، لمتابعة عملية غلق المحال وفقا لقرار رئيس الوزراء.

وأسفرت الحملة عن غلق 11 محلاً تجاريًا، عبارة عن مقهى واحدة، ومحل بيع بلاستيك، و9 محال ملابس، داخل أسواق مدينة فوه، فيما جرى اتخاذ اللازم قانونًا حيال أصحاب تلك المحال، تمهيدًا لتوقيع عقوبة خرق قرار رئيس مجلس الوزراء بمواعيد الغلق الجديدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر عدة قرارات والتي نصّت على "غلق كل المحال والمقاهي والمطاعم الـ 9 مساءً مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل، فضلاً عن استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات، واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق خلال إجازة عيد الفطر، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات، وإقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال، إجازة عيد الفطر من الأربعاء المقبل وحتى الأحد 16 مايو".