شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 59 حالة وفاة و 1110 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الخميس تسجيل 1110 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 59 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 900 شخص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 175 ألفا و 117 حالة حتى مساء الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الخميس بلغ 234 ألفا و 15 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 13714 حالة وفاة.