بمجرد دخوله الغلاف الجوي متوقع أن يحترق .. تعرف على آخر تطورات الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت رشا غنيم رئيس قسم أبحاث الفضاء بمعهد الفلك، إن الصاروخ الصيني من المتوقع أن يدخل الغلاف الجوى للأرض مساء يوم 8 أو 9 مايو الجاري، وبمجرد دخوله الغلاف الجوي للارض متوقع أن يحترق.

وأضافت غنيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحقيقة عبر فضائية اكسترا نيوز، أن الصين قامت بإطلاق محطة فضاء خاصة بها أطلقته على متن صاروخ خاص، وتم إنزال محطة الفضاء بسلام ولكن عند العودة تم فقد السيطة عليه.

وأوضحت رئيس قسم أبحاث الفضاء بمعهد الفلك، أن وزن الصاروخ يبلغ 21 طن مشيرة إلى أنه يتحرك في مدار بيضاوى حول الارض وسرعته 28 الف كيلو متر في الساعة دون تحكم.

وأكدت أنها حتى الأن لا نعرف أي اتجاه له، متابعة أن هناك مكونات غير قابلة للاشتعال ومتوقع سقوطها في أماكن كثيرة وقد يسقط في أحد المحيطات.