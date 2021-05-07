شكرا لقرائتكم خبر عن دخول 23 مستشفى للخدمة بالمناطق المحرومة فى العام الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، المخصصات الموجهة لقطاعاتها بمشروع الموازنة العامة للدولة 2021/2022، وتفاصيل ما تم إدراجه لصالحها بخطة التنمية الاقتصادية، وذلك تمهيدا لتسليم تقاريرها بشأنه وتوصياتها، والتى من المقرر أن تستكمل النظر فيها عقب عيد الفطر قبل حسم شكلها النهائى.

وشهدت الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصحة خلال السنة المالية 2021/2022 زيادة ضخمة، حيث بلغت نسبة النمو فى الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة نحو 205%، وأكدت الدكتورة هالة السعيد، خلال حديثها أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع الماضى، أن الحكومة تستهدف الإسراع من الانتهاء من إنشاءات المستشفيات والمنشآت الصحية لدخولها الخدمة خلال العام القادم، مشيرة إلى أنه من المستهدف أن تكون نسبة الإنجاز بتلك المستشفيات تتراوح بين 65% إلى 95%.

ونرصد تفاصيل الخطة المستهدفة من المبادرات الموضوعة فى القطاع الصحى :

- دخول نحو 23 مستشفى جديدة للخدمة بالكثير من المناطق المحرومة ونسبة الإنجاز تصل لـ95%.

-تفعيل الـمشروع القَوْمِيّ لِلِاكْتِفَاء الذَّاتِي مِن مُشتقات البلازما بإنْشَاء 20 مركزًا .

-إنشاء مَرْكَز إسْتْرَاتِيجِي للوصول لأَعْلَى مُستوَيَات التكنولوجيا الطبيّة الدوائيّة.

-زيادة عدد أسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 55٪، وزيادة عدد حضّانات الأطفال بنسبة 10٪.

-تنفيذ أهداف مُبادرة "صحة الـمرأة" بنسبة 100٪ بتغطية 30 مليون سيدة.

-إتاحة حوالي 1 مليار جنيه لتعزيز قُدرة الـمُنشآت الصحيّة على تقديم الخدمات .

-تَطوير 7 مُستشفيات نموذجية فِي سَبع مُحافظات، وَتَجْهِيز 120 وِحْدَة إحَالَة.

-تَعْمِيق التَّصْنِيع الـمحلي للأدويّة، بالتوسّع فِي إنْشَاءِ الـمراكز البحثيّة وَزِيَادَة الـمُكوّن الـمحلي.

-اسْتِكْمَال تَطوير 37 مُستشفى فِي الـمُحافظات الثَّمَان للمرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل .

- تَطوير 30 وِحْدَة رعايّة أوليّة فِي خَمْس مُحافظات مِنْ التأمين الصحى .

- استكمال تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم صِحَّة المواطنين وصِحَّة الـمَرأة وَالْأَطْفَال.

-زيادة مُعدّلات التغطيّة بالـمُستشفيات الجامعيّة على مُستوى الـمُحافظات، لتصل إلى 122 مُستشفى.

-البدء في مَيّكنة 115 مُستشفى جامعي، وإنشاء سِجِل صحي إليكتروني لكافة الـمُتردّدين.