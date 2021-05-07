شكرا لقرائتكم خبر عن آسيا الوسطى.. مصرع 55 شخصاً في معارك على المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 55 شخصا في الاشتباكات الأخيرة بين قوات من قيرغيزستان وطاجيكستان، وفقا لبيانات رسمية صدرت يوم الخميس، بينما قالت السلطات الطاجيكية، إن 19 شخصا قتلوا وأصيب 89، فيما اوضحت قرغيزستان إن 36 شخصا قتلوا وأصيب 189.

وألقى كل من الطرفين باللوم على الآخر، في اندلاع الاشتباكات الأسبوع الماضي على الموارد المائية المحتدم منذ عقود، فيما استقر الوضع في أعقاب وقف إطلاق النار وانسحاب القوات يوم الأحد الماضي.

واندلعت أحدث أعمال العنف عنما أراد الطاجيك تثبيت كاميرا للمراقبة بالقرب من نظام توزيع المياه، وتقع البقعة المعنية في منطقة تسيطر عليها قرغيزستان.

وتضم هذه البقعة قناة مائية تغذي خزانا للمياه يعتبر أحد أهم مصادر المياه للسكان في منطقة باتكين، لكن طاجيكستان تطالب بالاستفادة من هذه المياه، مستشهدة بخرائط قديمة.

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، نالت الجمهوريتان الواقعتان في آسيا الوسطى استقلالهما في عام 1991، إلا أن النزاعات على طول الحدود الممتدة بينهما على طول 1000 كيلومتر، شائعة.