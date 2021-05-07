شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: «اتفاق الرياض» ركيزة أساسية لهزيمة مشروع إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء اليمني أن الحفاظ على الوفاق السياسي المحقق بموجب «اتفاق الرياض»، ركيزة أساسية للانتصار في معركة اليمن والعرب المصيرية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيات الحوثي، منوهًا بما يبذله الأشقاء في المملكة لاستمرار التوافق الوطني واستكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وفي كلمة ألقاها خلال لقاء عُقد في مدينة سيئون محافظة حضرموت، بمشاركة عدد من الشخصيات الاجتماعية والمشايخ والعلماء والدعاة والقيادات، لفت د. معين عبدالملك إلى أن معركة مأرب هي معركة كل اليمنيين، وهي بوابة لتحقيق الانتصار والقضاء على المشروع العنصري والكهنوتي الحوثي.

وأشاد عبدالملك بما تقدمه حضرموت من نموذج في التماسك الاجتماعي، انطلاقًا من إرثها المتراكم والعريق، وأهمية الحفاظ على هذا التماسك والدور القيادي المجتمعي، مشيرًا إلى أن تكامل الجهود الرسمية والشعبية هو الأساس للنجاح والنهوض وتحقيق الاستقرار والتنمية والعيش الكريم.

من جهة أخرى، قال وزير الإعلام معمر الأرياني: إن الضابط في فيلق القدس الإيراني المدعو حسن إيرلو، يتحرك كحاكم فعلي لمناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأوضح أن تحركات المدعو إيرلو التي يتم إبرازها عبر وسائل الإعلام التابعة لميليشيا الحوثي، تؤكد أنه بات يتصرف كحاكم فعلي، ويفرض نفسه المسؤول الأول عن العاصمة المختطفة صنعاء، وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي.

وأشار الأرياني إلى أن ‏هذه التحركات تؤكد أن قيادات الميليشيات مجرد «ديكورات» شكلية لا تمتلك القرار الفعلي في الجانب السياسي والعسكري وحتى الإداري، وأن النظام الإيراني يمارس عبر المدعو إيرلو، المصنف في قوائم الإرهاب الدولية، وصايته المباشرة والمعلنة على إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وأضاف الأرياني أن هذه الممارسات تكشف للمجتمع الدولي محاولات النظام الإيراني فرض سيطرته على اليمن ضمن مشروعها التوسعي في كامل المنطقة، وتحويل البلاد إلى منطلق لتنفيذ سياساته التدميرية، وأن الحوثي مجرد أداة قذرة لتنفيذ هذا المشروع.