شكرا لقرائتكم خبر عن قصف ليلي على سوريا يستهدف «حزب الله» اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الخميس، إن مروحية إسرائيلية قصفت موقعًا عسكريًا لقوات النظام تُوجد به عناصر تتبع «سرايا الاستطلاع والرصد في حزب الله اللبناني»، بمحيط بلدة جباتا الخشب بالقرب من القنيطرة في الجولان.

واستُهدف الموقع بصاروخين، وأسفر القصف عن جرح 3 عناصر، كما استُهدف آخر في محيط منطقة تل الشعار أيضًا.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام رسمية بأن غارات نسبتها لإسرائيل، استهدفت، ليل الأربعاء الخميس، محافظة القنيطرة جنوب سوريا، من دون أن تؤدي إلى وقوع إصابات.

وتأتي الضربات بعد مرور 24 ساعة على هجوم مماثل في محافظة اللاذقية، خلّف قتيلًا وستة جرحى. ونادرًا ما تتعرض اللاذقية لضربات إسرائيلية، وفي سبتمبر 2018 تم تفعيل الدفاعات الجوية لنظام الأسد لمواجهة الصواريخ الإسرائيلية في المحافظة، وأسقطت بالخطأ طائرة روسية، مما أدى إلى مقتل من كانوا على متنها.

وتسبب النزاع السوري في مقتل أكثر من 388 ألف شخص، وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.