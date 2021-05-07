شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للتنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمناقشة التنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات المضادة لمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وذكرت رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحفي، إن "الاتحاد الأوروبي مستعد أيضا لمناقشة أي مقترحات تعالج الأزمة بطريقة فعالة وعملية".

وأضافت: "لهذا السبب نحن على استعداد لمناقشة كيف يمكن أن يساعد اقتراح الولايات المتحدة للتنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات المضادة لمرض كوفيد /19- في تحقيق هذا الهدف".

وكانت السفيرة الأمريكية، كاثرين تاي، أشارت أمس الاربعاء إلى استعدادات لتعليق حقوق الملكية الفكرية، مشيرة إلى أن واشنطن ستناقش هذه الخطوة مع منظمة التجارة العالمية.

ومع ذلك، يجب على جميع الدول المنتجة للقاح السماح بتصدير الجرعات لتلبية الاحتياجات العاجلة، بحسب ما قالته فون دير لاين، مبينة أن الاتحاد الأوروبي قام بتصدير أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاح.

ورغم ذلك، ظهرت أصوات متشككة. وصرحت متحدثة باسم الحكومة الألمانية لصحيفة "زود دويشته تسايتونج" بأن حماية الملكية الفكرية تعد "مصدرا للابتكار ويجب أن تظل كذلك في المستقبل".

وقالت المتحدثة الألمانية إن العامل الذي يقلص إنتاج اللقاحات هو طاقة الإنتاج ومعايير الجودة المرتفعة، لا براءات الاختراع.

وأوضحت أن الحكومة الألمانية تعمل على إيجاد طرق لتحسين الطاقات الإنتاجية داخل ألمانيا وداخل الاتحاد الأوروبي.

وتدفع شركات الأدوية بأنه على المدى القصير، لن يؤدي إسقاط حقوق براءات الاختراع بالضرورة إلى زيادة العرض، لأن معظم القضايا في الوقت الحالي تتعلق بالطاقة الإنتاجية العالمية.