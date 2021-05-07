المتحدث الإسرائيلي يستشهد بآيات القرآن.. مؤيدون ومنتقدون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار استشهاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بآيات قرآنية في منشوراته على مواقع التواصل جدلا بين منتقد ومؤيد.

وعلل أدرعي هذا الأمر في منشور على صفحته الرسمية على "تويتر" قائلا "يتساءل البعض ما وراء استخدامي آيات قرآنية في منشوراتي وإطلالاتي، هنا أنوه أنني فقط أضيء على سمو تعاليم الدين الإسلامي الذي يدعو للمحبة والتعايش والتسامح تناسها بعض المحرضين الذين يدعون اتباع الدين الحنيف".

وانقسم متابعو حساب أدرعي من العرب بين منتقد بشدة لهذه الطريقة، طالبا من المتحدث الإسرائيلي التوقف عن ذلك بالقول "نشكرك ويمكن أن تظهر احترامك لديننا كما نحترم دينكم دونما إشارة إلى الآيات".

في المقابل أيد أخرون هذا التوجه ودعوا المنتقدين إلى التعامل مع اصحاب الديانات الأخرى بمكارم الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام.

واعتاد أدرعى على استخدام آيات من المصحف الشريف، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتوظيفها في الشأن السياسي خاصة ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

من هو أفيخاي أدرعي؟

أفيخاي أدرعي من مواليد 1982، ضابط فى جيش الجيش الإسرائيلي، يشغل منصب الناطق باسمه للإعلام العربي.

بدأ بالظهور المتكرر عبر قنوات فضائية عربية مثل قناة "الجزيرة" القطرية أثناء تغطيتها أحداث حرب لبنان 2006، واشتهر بانخراطه في العديد من المواجهات والتراشق الكلامي باللغة العربية مع متابعين وشخصيات من العالم العربي، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

ولد أفيخاي أدرعي في حيفا، جده وجدته من ناحية أمه من أصول عراقية، وجدته لوالده تركية، تخرج من ثانوية "هاريئالي" في حيفا بتخصصات في اللغة العربية والكومبيوتر، انضم لصفوف الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الإسرائيلي العام 2001، وخدم في وحدة 8200 للاستخبارات والتقصي الإلكتروني في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وفي العام 2005 ترأس قسم الإعلام العربي.

أصبح المتحدث بلسان الجيش الإٍسرائيلي للإعلام العربي، وهو ثاني من تقلد هذا المنصب في إسرائيل، بعد إقامة هذه الشعبة عام 2000.

تعود شهرته في العالم العربي لنشاطه باللغة العربية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث استقطبت حساباته الرسمية على موقعي "تويتر" و"فيس بوك" ملايين المتابعين، ويواظب على التعليق على الكثير من الأحداث العربية، سياسية واجتماعية وفنية ورياضية، متعمد استخدام العبارات العربية الشعبية، والرموز والمصطلحات الدينية الإسلامية، إضافة إلى الفيديوهات التي يقوم بتصويرها مع جنود عرب أو مسلمين في الجيش الإسرائيلي.





