شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري يعلن مقتل إرهابي شمالي البلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجزائر - أ ف ب

أكدت وزارة الدفاع الجزائرية، مقتل إرهابي، صباح الخميس، خلال عملية أمنية في منطقة المدية شمالي البلاد.

وجاء في بيان الوزارة أنه في إطار مكافحة الإرهاب، قضت مفرزة للجيش على إرهابي خلال عملية بحث وتمشيط بجبل الشاون في ولاية المدية. وضبطت القوات رشاشاً وثلاثة مخازن ذخيرة ونظارة ميدان، وفق البيان.

وقتل منذ بداية العام تسعة مسلحين متشددين في اشتباكات مع الجيش، أو جرى توقيفهم، وفق وزارة الدفاع، التي أعلنت أيضاً مصرع ثلاثة عسكريين في الفترة نفسها. واعتقل الجيش الجمعة الماضي، إرهابياً في جنوبي البلاد كان انضم إلى أحد التنظيمات في منطقة الساحل. وسلّم خمسة متشددون أنفسهم إلى السلطات منذ بداية العام في بلدة برج باجي مختار الحدودية مع مالي.