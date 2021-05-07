شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل الليبيون يطلقون النار على 3 قوارب إيطالية وإصابة قبطان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - (رويترز)

قالت السلطات الإيطالية، إن خفر السواحل الليبيين أطلقوا الخميس النار على ثلاثة قوارب صيد إيطالية، ما أسفر عن إصابة قبطان أحدها.

وكانت القوارب التي تعمل انطلاقاً من ميناء مازارا ديل فالو في صقلية، تقوم بأنشطة صيد على بعد ما بين 30 و40 ميلاً بحرياً قبالة الساحل الليبي لمدينة مصراتة، عندما أطلقت سفينة تابعة لخفر السواحل الليبيين طلقات تحذيرية.

وأكد سلفاتوري كوينشي رئيس بلدية مازارا ديل فالو لرويترز تقارير بثتها وسائل إعلام إيطالية أفادت بأن قبطان أحد القوارب أصيب بجروح طفيفة ونقل لسفينة تابعة للبحرية الإيطالية. وازدادت وتيرة الأحداث المتعلقة بأنشطة الصيد الإيطالية قبالة ساحل شمال إفريقيا والتي تسبب التوتر بين إيطاليا وليبيا.

واحتجزت قوارب دوريات ليبية في سبتمبر/ أيلول الماضي مجموعة من البحارة الإيطاليين لدى قيامهم بالصيد في البحر المتوسط، واتهمتهم السلطات المحلية بالعمل داخل المياه الإقليمية الليبية. وجرى الإفراج عنهم بعد ثلاثة أشهر.

وقال كوينشي لرويترز: «هذا أحدث هجوم من الحكومة الليبية في طرابلس». ومناطق الصيد في جنوب البحر المتوسط محل نزاع منذ عام 2005 عندما قام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بتوسيع المياه الإقليمية الليبية من جانب واحد من 12 ميلاً بحرياً من الشاطئ إلى 74 ميلاً.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا مهام عملها في مارس/آذار من إدارتين متحاربتين، حكمت إحداهما شرق البلاد، والأخرى غربها، لتكمل بذلك انتقالاً سلساً للسلطة، بعد عقد من الفوضى والعنف.