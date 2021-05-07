شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتب جديد للعاهل الأردني وقبول استقالة مستشارين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

عيّن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس الخميس، الدكتور جعفر حسان مديراً لمكتبه، وذلك بعد «تجميد» هذا المنصب، منذ إعادة هيكلة مواقع مختلفة في الديوان الملكي قبل نحو عامين.

ووافق الملك عبدالله على قبول استقالة مستشارته للسياسات هيفاء الخريشا، ومستشاره العام الدكتور كمال ناصر، ومستشارة الشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي زينة طوقان، اعتباراً من أمس الخميس.

وشغل حسان المولود عام 1968 والحاصل على الدكتوراه بالعلوم السياسية والاقتصاد الدولي في معهد الدراسات الدولية بجامعة جنيف السويسرية مناصب حيوية عدة سابقاً، بينها مدير مكتب الملك عبدالله خلال الأعوام بين 2014 و2018، ونائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومات مختلفة، و«محافظ الأردن» لدى البنك الدولي، كما عمل ضمن بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة، والقائم بأعمال سفارة عمّان في واشنطن، وهو حاصل على أوسمة ملكية ودولية.