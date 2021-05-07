شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد 16نوفمبر بسنغافورة بالشراكة مع "أدنوك" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة بلومبرغ الإعلامية،عن تنظيم الدورة السنوية الرابعة من منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد خلال الفترة ما بين 16-19 نوفمبر 2021 في سنغافورة، بمشاركة 400 من القادة العالميين، ونخبة من رجال الأعمال ورؤساء الدول والمبتكرين والأكاديميين البارزين، والمؤثرين من القطاعين العام والخاص والدول المتقدمة والنامية من الشرق والغرب بهدف دفع الجهود الرامية لبناء اقتصاد عالمي مستدام يوفر فرص العمل، ويحدّ من عدم المساواة، ويعزز الصحة العامة.

يُقام المنتدى بالشراكة مع كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة دانغوت وإكسون موبيل وبنك إتش إس بي سي وشركة هيونداي موتور وشركة ماستركارد وشركة تاتا سانز وشركة فانكه، وستكون شركة ماكنزي وشركاؤه، شريك المعرفة الحصري و-IDA Ireland الشريك الاقتصادي.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها: "يمثل بداية تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كوفيد-19 محفزاً قوياً للقطاعين العام والخاص لتعزيز تعاونهما بهدف إيجاد حلول مشتركة للتحديات العالمية الجديدة".

وأضاف: "من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص يُمكننا بناء أسس متينة تستند إليها المرحلة المقبلة من النمو الصناعي. وسيكون الحد من تداعيات تغير المناخ والحلول التجارية لتكنولوجيا إزالة الكربون من أهم أولويات هذا النمو.

من جانبه أكد مايكل آر. بلومبرغ، عمدة مدينة نيويورك السابق لثلاث ولايات، مؤسس مجموعة بلومبرغ إل.بي. وبلومبرغ الخيرية، أن التغيرات التي شهدها العالم أثبتت أهمية المنتدى والمواضيع التي يناقشها، حيث أظهر الوباء مدى ترابطنا، وبيّن أهمية تعزيز التعاون فيما بيننا. كما أثبتت اللقاحات الجديدة قوة التكنولوجيا وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية.

ومن جانبه، قال لي هسين لونغ، رئيس وزراء سنغافورة: يسعدنا اختيار سنغافورة لاستضافة منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد 2021 الذي سيجمع نخبة من قادة الأعمال لمناقشة عدد من القضايا العالمية الهامة. هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها سنغافورة هذا المنتدى بعد الاستضافة الناجحة للنسخة الافتتاحية عام 2018. وتماشياً مع التزامنا في سنغافورة وضع الصحة والسلامة على رأس أولوياتنا، سنعمل بشكل وثيق مع فريق عمل بلومبرغ لتوفير بيئة آمنة تضمن صحة وسلامة جميع المشاركين في المنتدى شهر نوفمبر القادم. (وام)