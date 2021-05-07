شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال ومانشستر يونايتد يتأهلان إلى نهائي «يوروبا ليج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (أ ف ب)

ضرب مانشستر يونايتد الإنجليزي وفياريال الإسباني، موعداً في نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في 26 مايو/أيار الحالي في مدينة غدانسك البولندية، بعد أن أقصى الأول روما الإيطالي والثاني أرسنال الإنجليزي من نصف النهائي الخميس.

وتأهل يونايتد حامل اللقب عام 2017 على الرغم من خسارته في العاصمة الإيطالية 3-2 بعد أن اكتسحه 6-2 ذهاباً، فيما نجح فياريال في الحفاظ على تقدمه 2-1 من المباراة الأولى بتعادله سلباً في لندن ليبلغ نهائي بطولة أوروبية كبرى للمرة الأولى في تاريخه.