شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تحذر من 8 ممارسات خلال هطول الأمطار وجريان السيول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

حذرت وزارة الداخلية من 8 ممارسات خاطئة يرتكبها بعض أفراد المجتمع خلال هطول الأمطار وجريان السيول تشمل المجازفة بالوقوف في مجرى السيل أو عبوره والاقتراب من مجاري الأودية والسيول خشية انهيار حوافها، والقيادة في في مجرى السيل، حيث تداهم المياه المندفعة السيارة وتجرفها، والحذر من غمر المياه للطرق والجسور وسلوك الطرق المعتادة لأنها أكثر أماناً والحذر من أن سقوط الأمطار الغزيرة وجريان المياه قد يؤثران في ميلان الطرق ويسببان الانجرافات، والنظر إلى مجرى السيل خطر لأنه يسبب الدوار ويؤدي إلى السقوط وترك الأطفال يلعبون في مناطق تجمعات المياه والسيول.

وناشدت الوزارة السائقين الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وتجنب السرعات الزائدة، وعدم تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وعدم الانشغال بغير الطريق، مؤكدة ضرورة الالتزام بالسرعات الموضحة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق.

كذلك حثت وزارة الداخلية السائقين على الوقوف على الكتف الأيمن خارج الطريق في حالة تعذر الرؤية بسبب الأمطار أو الضباب أو الغبار، واستخدام الإشارات التحذيرية في حالة التوقف التام عند تعرضهم لأي طارئ يتعلق بالسلامة المرورية، والانتباه الكامل وتشغيل أنوار المركبة في فترة النهار عند صعوبة الرؤية.