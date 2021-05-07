شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» تربط شيص بشبكة خورفكان الرئيسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أنجزت إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»، مشروع ربط منطقة شيص بالشبكة الكهربائية الرئيسية لمدينة خورفكان مروراً بالأنفاق، وذلك بعد الانتهاء من تشغيل محطة الأنفاق جهد 33/11 كيلوفولت وإحلال وإلغاء محطة إنتاج الكهرباء من المولدات التي تعمل بالديزل، وذلك حسب الخطة الاستراتيجية.

وأوضح المهندس أحمد الملا مدير إدارة خورفكان أن تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي يأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بتقديم أفضل الخدمات لكافة مناطق إمارة الشارقة، كما يأتي في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على تطوير خدماتها وتحقيق الثبات والاستقرار للشبكة الكهربائية ووصول الخدمات إلى جميع مناطق إمارة الشارقة بكفاءة عالية وتطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة.

وأشار إلى أن مدينة شيص كانت تزود بالكهرباء منذ عام 1982 عن طريق محطة إنتاج كهرباء شيص بمولدات تعمل بالديزل، واعتباراً من 20/11/2016م تم التعاقد مع شركة متخصصة لتوريد وتشغيل وصيانة المولدات الكهربائية لمدة 5 سنوات وتشمل 4 مولدات كهربائية بسعة إجمالية 1220 كيلووات، وتم إحلال هذه المولدات وإلغاؤها بعد ربط المنطقة بالشبكة الرئيسية لمدينة خورفكان وإنجاز وتشغيل محطة الأنفاق جهد 33 كيلوفولت.

وأكد أن تشغيل شبكة الكهرباء الرئيسية في منطقة شيص سيساهم في الحفاظ على البيئة ويلغي استخدام الوقود السائل ويخفض تلوث الهواء والصوت، حيث تم الاستغناء عن مولدات الديزل.