مرة فوق مصر مرتين الآن.. البحوث الفلكية يكشف أخر مستجدات ومخاطر الصاروخ الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أخر مستجدات ومخاطر ومكان الصاروخ الصيني الآن.

وقال القاضي، خلال بث مباشر عبر بوابة "الخليج 365"، إن الصاروخ الصيني الذي ما زال يثير الذعر لسكان العالم، مر فوق الأجواء المصرية للمرة الثانية منذ قليل، وفي طريقه على منتصف آسيا.

وأضاف أن الصاروخ يسير بسرعة 28 ألف كيلو متر في الساعة، ويدور حوالي 16 مرة في اليوم الواحد، مشيراً إلى أنها ليست أول حادثة في مجال الفضاء.

وأوضح رئيس المعهد، أنه من خلال المتابعة الدقيقة لعلماء الفضاء، سيقترب الصاروخ من الأرض يوم 9 مايو الحالي، معربا عن أمله بأن يتم السيطرة عليه من الجانب الصيني لتجنب عواقبه، ويتنفس الجيمع الصعداء وتنتهي الأزمة.

وتابع القاضي: وفي حال فقدان السيطرة عليه سيخترق الغلاف الجوي للأرض، ومع اختراقه، بجانب فرق درجات الحرارة وفرق الضغط يتحطم الصاروخ إلى شظايا، والصغيرة منها تحترق وتنتهي، فيما تمثل أجزاء الشظايا الكبيرة خطورة كبيرة ودمار في حال سقوطها على مناطق مأهولة بالسكان، أما لو سقطت في المحيطات والبحار، لن يحدث شئ.