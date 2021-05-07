لبنان يسجل 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 531 ألفًا و 234 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى تسجيل 25 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 7415 حالة، في حين يرقد 478 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 162 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14516 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.